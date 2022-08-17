تعرف على أعداد المركبات المرخصة من حيث نوع الوقود خلال يوليو 2022

كشفت احدث البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر يوليو 2022 أن عدد المركبات التى تم ترخيصها من حيث نوع الوقود هى كالاتى:

سجل شهر يوليو 2022 (زيرو ومستعمل) ترخيص حوالى 344651 مركبه من بينها 105 مركبه تعمل بالكهرباء و249438 تعمل بالبنزين و79189 تعمل بالسولار و7854 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى و38مركبه تعمل بالغاز الطبيعى.

يذكر أن البيانات الصادرة كانت عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر يونيه 2022 حيث أكدت البيانات أن عدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 29540 مركبة وأكد التقرير إن إجمالي المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2161مركبة موديل 2020 و6261مركبه موديل 2021و17782مركبه موديل 2022و3336 مركبه موديل2023.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 12246 سيارة ملاكى من بينها 112 سيارة موديل 2020 و209 سيارة موديل 2021و10107سيارة موديل 2022و1818سيارة موديل 2023.

اما الدراجات النارية فبلغت اجمالى الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 12877 من بينها 1962موديل 2020 و5652موديل 2021و5262دراجات موديل 2022 ودراجه واحدة موديل 2023.

أما الاجرة دراجه نارية فقد بلغت عددها 285 من بينها 22موديل 2020 و117 موديل 2021 و146 موديل 2022 نقل.

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 3070 سيارة من بينها 27سيارة نقل موديل 2020 و155 سيارة نقل موديل 2021 و1468موديل 2022 و1420 سيارة نقل موديل 2023

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أما سيارات النقل فقد بلغت 37 سيارة نقل موديل 2020 و168 سيارة نقل موديل 2021 و1732موديل 2022 و692 سيارة نقل موديل