تحصين 23582 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

استمراراً لفعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أحمد عيادة بتحصين 25382 رأس ماشية خلال يومى الإثنين والثلاثاء، ليصبح إجمالى ما تم تحصينه منذ انطلاق الحملة وحتى الآن 424 ألف و285 رأس ماشية، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

هذا وشدد وكيل الوزارة على سرعة الاستجابة للفرق البيطرية التى ستتواجد بكافة مدن وقرى المحافظة لتحصين المواشي، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل الحد من انتشار المرض والتأكد من تسجيل التحصين ببطاقة تسجيل الحيوان.