اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 03:51 م
أكرم القصاص
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تحصين 23582 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى البحيرة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:42 م
تحصين 23582 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى البحيرة تحصين الماشية بالبحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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استمراراً لفعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أحمد عيادة بتحصين 25382 رأس ماشية خلال يومى الإثنين والثلاثاء، ليصبح إجمالى ما تم تحصينه منذ انطلاق الحملة وحتى الآن 424 ألف و285 رأس ماشية، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.
 
هذا وشدد وكيل الوزارة على سرعة الاستجابة للفرق البيطرية التى ستتواجد بكافة مدن وقرى المحافظة لتحصين المواشي، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل الحد من انتشار المرض والتأكد من تسجيل التحصين ببطاقة تسجيل الحيوان.
 
جانب من الحملة (20)
جانب من الحملة

جانب من تحصين الماشية
جانب من تحصين الماشية

الطب البيطري
الطب البيطرى

تحصين الماشية
تحصين الماشية

 


تحصين الماشية

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