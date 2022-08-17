اليوم السابع
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تحريات لكشف غموض العثور على جثة عاطل فى الهرم

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:13 ص
تحريات لكشف غموض العثور على جثة عاطل فى الهرم رجال الأمن - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة عاطل مصاب بطعنات في منطقة الهرم، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة خالية من المارة في الهرم .
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب بطعنات، تم التوصل لهويته، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة. 
 
تم تشكيل فريق بحث من رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف غموض الحادث، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 

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