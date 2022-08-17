تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بالجمع بين زوجين لجلسة 24 أغسطس

سليم على

أجلت محكمة جنح المقطم، محاكمة ربة منزل وعشيقها، في القضية المعروفة بـ الجمع بين الأزواج، إلى جلسة 24 الجارى.

كانت النيابة العامة بجنوب القاهرة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ما اعترفت المتهمة الأولى خلال التحقيقات بأن المتهم الثاني زوجها عرفي وليس عشيقها كما ادعى زوجها الرسمي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من عامل يفيد بضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل شقة مستأجرة في منطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على ربة منزل وعشيقها، وبسؤال المبلغ أفاد بأنه ضبط زوجته داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.