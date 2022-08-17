اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 07:02 م
أكرم القصاص
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بلغاريا: ضبط شحنة هيروين تقدر بحوالي 5 ملايين دولار أمريكي

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 06:40 م
بلغاريا: ضبط شحنة هيروين تقدر بحوالي 5 ملايين دولار أمريكي بلغاريا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت سلطات الجمارك في بلغاريا اليوم الأربعاء ضبط شحنة من مخدر الهيروين بقيمة 9ر4 مليون دولار أمريكي في سيارة قادمة من تركيا.


وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمركية أنه تم احتجاز قائد السيارة فرنسي-تركي وقد يواجه السجن لمدة 20 عاما بتهمة تهريب المخدرات، مضيفة أن الشحنة تزن 106 كيلوجرامات.


يشار إلى أنه غالبا ما يتم تهريب المخدرات من الشرق الأوسط برا من أفغانستان عبر إيران وتركيا وبلغاريا إلى أوروبا الغربية، واتخذت بلغاريا خطوات إضافية في السنوات الأخيرة للقضاء على تهريب المخدرات.


بلغاريا

هروين

شرطة بلغاريا

الحكومة البلغارية



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