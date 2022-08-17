بعثة حفظ السلام بالكونغو تخلى 16 مصابا فى هجوم على المدنيين بإيتورى

كتبت: هند المغربي

أفادت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) أنها أخلت 16 مدنيا أصيبوا بجروح خطيرة خلال هجوم شنته ميليشيا زائير في منطقة داماس بإقليم إيتوري.

ووفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنه تم نقل المدنيين بطائرة هليكوبتر إلى بونيا بناء على طلب سلطات المقاطعة، لافتا الى ان بعثة حفظ السلام كررت تأكيد عزمها على مواصلة تنفيذ ولاية حماية المدنيين، دعما للسلطات الكونغولية.

وفى وقت سابق لقي أكثر من 20 مدنياً حتفهم وأصيب نحو 15 آخرين بجروح خطيرة في هجمات شنها مسلحون في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، كما أعلن الجيش والسلطات المحلية في البلاد، السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي جول نونجو، إن "مقاتلي ميليشيا زائير دخلوا إلى قرية داماس في قطاع دجوجو بإقليم إيتوري وقتلوا 22 شخصاً هناك".

وأوضح بيلو ماكا زعيم مجموعة قرى في المنطقة أن "متمردي ميليشيا زائير دخلوا إلى داماس بينما كان سكانها متجمعين في أمسية، وأطلقوا النار على الحشد".