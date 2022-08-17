اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بطريرك السريان الكاثوليك يعزى البابا تواضروس بضحايا حادث كنيسة أبو سيفين

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:36 م
بطريرك السريان الكاثوليك يعزى البابا تواضروس بضحايا حادث كنيسة أبو سيفين البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكى، العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للتعزية بضحايا الحادث المؤسف الذى وقع خلال الاحتفال بالقداس. 

وجاء فى نص الرسالة:

"صاحب القداسة أخانا البابا تواضروس الثاني الكلّي الطوبى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد المعانقة الأخوية وتحيّة المحبّة والسلام بالسيد المسيح، بألم كبير وأسى شديد، تلقّينا النبأ المفجع بوفاة كوكبة من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشقيقة وبناتها وإصابة آخرين من جراء الحادث المؤسف الذى وقع خلال الاحتفال بالقداس الإلهي في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بإمبابة – مصر، ومن بينهم كاهن الكنيسة، فامتزجت دماؤهم بدم الحمل الإلهي المذبوح فداءً عنّا.

وتابع إنّنا بكتابنا هذا، نتوجّه باسمنا وباسم كنيستنا السريانية الكاثوليكية الأنطاكية، سينودساً وإكليروساً ومؤمنين، بالتعزية الأخوية الحارّة، من قداستكم، ومن آباء سينودس كنيستكم الشقيقة، ومن أبرشية شمال الجيزة، ومن رعية الشهيد مرمقوريوس بإمبابة، ومن عائلات الضحايا.

ونشارككم الدعاء إلى المسيح كي يتغمّد أرواح الضحايا فى ملكوته السماوي ويمتّعهم بميراث السعادة الأبدية، ويعزّي القلوب الثكلى على فقدان هؤلاء المؤمنين الأعزّاء، كما نضرع إليه كي يمنح الشفاء العاجل والكامل لجميع المصابين.

نسأل المسيح القيامة والحياة، وأبو الرأفة والحنان وإله كلّ تعزية، أن يبلسم قلوبكم الأليمة، ويرحم نفوس الضحايا، بشفاعة والدته مريم العذراء، سيّدة الانتقال. والنعمة معنا.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

السريان الكاثوليك

بطريرك السريان الكاثوليك



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس: نشكر المسلمين والمسيحيين لجهودهم بحريق كنيسة أبو سيفين

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:52 م

البابا تواضروس عن حريق كنيسة أبو سيفين: أكاذيب السوشيال لا تليق بحرمة الموت

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:42 م

البابا تواضروس لـdmc: نشكر الرئيس السيسي وكل المسئولين على مشاعرهم الطيبة بعد حادث حريق كنيسة أبو سيفين.. ويشدد: أكاذيب السوشيال ميديا لا تليق بحرمة الموت.. ونرفض كافة الشائعات وتوجيه الاتهامات والتقصير

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:40 م

البابا تواضروس: نرفض كل الشائعات وتوجيه الاتهامات فى حريق "أبو سيفين"

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:34 م

اتحاد كتاب مصر يعزى البابا تواضروس فى شهداء حريق كنيسة أبو سيفين

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:38 ص

البابا تواضروس: لن نتأخر عن تلبية كافة احتياجات أسر ضحايا حريق الكنيسة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:02 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة