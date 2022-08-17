"بطريركية الإسكندرية": انقطاع الكهرباء السبب وراء إخلاء كنيسة "ماكسيموس ودوماديوس"

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت بطريركية الآقباط الارثوذكس بالإسكندرية بيان، أوضحت فيه سبب إخلاء كنيسة القديسين ماكسيموس وديماديوس والقوى الانبا موسى، وأشارت إلى أن الإخلاء جاء بسبب انقطاع التيار الكهربائى.

وأوضحت الكنيسة فى بيانها أن الكابل الرئيسى المغذى للكنيسة فصل نتيجة لزيادة الأحمال الكهربائية وعلى الفور حرصا على سلامة شعب الكنيسة تم فصل الكهرباء وإخلاء الكنيسة من المصلين داخلها وتم اصلاح العطل و رجوع التيار الكهربائى كما كان .

و تناشد الكنيسة الجميع عدم الالتفات الى الشائعات والمعلومات المغلوطة والبعيدة تماما عن الصحة