انتداب المعمل الجنائى فى حريق سكن الأطباء بمستشفى البدرشين

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة، المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق بمسكن الأطباء بمستشفى البدرشين واعداد تقرير فنى عن ملابسات الحريق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن الحريق نتيجة ماس كهربائي ولا شبهة جنائية في الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل سكن الأطباء بمستشفي البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين من خلال الفحص اندلاع الحريق أثناء قيام أحد الفنيين بإصلاح جهاز كهربائي (ثلاجه) مما أدى الى أمتداد النيران لمحتويات بغرف من المخصصة لإقامه الأطباء، وتمت السيطرة عليه بالكامل دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.