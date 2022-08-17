انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة سيدة عثر على جثتها فى الجيزة

أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على سيدة عثر على جثتها في منطقة منشأة القناطر، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة. انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد بالعثور على جثة بالرياح الناصري، في قرية نكلا، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لسيدة في العقد السادس من العمر، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية السيدة، وتبين أنها تقيم بقرية ذات الكوم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.