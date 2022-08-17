اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحان الجبر دور ثان

كتب لؤى على

يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثانى اليوم امتحاناتهم فى مادة الجبر، حيث اختتم طلاب إتمام المرحلة الابتدائية امتحانات الدور الثانى، أمس الثلاثاء، امتحاناتهم بمادتى اللغة الانجليزية والمستوى الرفيع.

وانطلقت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية أمس الأربعاء 10 أغسطس، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، أما طلاب الشهادة الإعدادية فبدأو امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاسب الآلى والمستوى الرفيع يوم 18 أغسطس.