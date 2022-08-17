الولايات المتحدة تخصص أكثر من 68 مليون دولار لدعم برنامج الأغذية العالمى

كتبت: هند المغربي

أعلنت الولايات المتحدة تخصيص أكثر من 68 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، لشراء ما يصل إلى 150 ألف طن من القمح الأوكرانى ونقله وتخزينه، وذلك للمساعدة فى معالجة أزمة انعدام الأمن الغذائى الحاد.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع دول العالم إلى زيادة مساعداتها الإنسانية والإنمائية دعما لجهود الأمن الغذائي واتخاذ إجراءات تيسيريه للتجارة، مثل رفع قيود التصدير لدعم التدفق الحر للسلع المصنّعة والسلع الزراعية.

وأكد أنه من خلال العمل معًا، يمكننا ضمان الأمن الغذائي العالمي، قائلا إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الأمن الغذائي العالمي في مواجهة تغير المناخ واضطرابات سلسلة التوريد الناتجة عن وباء كورونا والصراعات المسلحة، بما في ذلك العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي، باستئناف الصادرات من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود باعتباره خطوة إيجابية في تلبية احتياجات البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مؤكدا ضرورة استمرار هذه الشحنات حتى تتمكن ملايين الأطنان من المواد الغذائية المحاصرة في أوكرانيا من الوصول إلى الأسواق والمساعدة في إطعام الفئات الأكثر ضعفاً في العالم.

وأشار بلينكن إلى ارتفاع المساهمات الإنسانية للولايات المتحدة إلى أكثر من 5.4 مليار دولار في هذه السنة المالية، لافتا إلى أن هذه المساعدات من شأنها دعم الاستجابة الإنسانية في القرن الأفريقي، حيث دفع مستوى الجفاف التاريخي ملايين الناس إلى حافة المجاعة.