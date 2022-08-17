النيابة تستعلم عن حالة عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن آثار بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

طلبت النيابة العامة بالجيزة، الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل انهارت حفرة عليه خلال التنقيب عن الآثار، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وتسمع جهات التحقيق لأقوال المبلغين في الواقعة للوقوف على أسبابه وملابساته.

أسفر الحادث عن إحتجاز عامل أسفل الأنقاض وتبين أنه ما زال حيا وتم إنقاذه ، وتم هروب 3 من زملائه المتهمين، ومازالت التحقيقات مستمرة .

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين، كانوا ينقبوا عن الآثار بداخل المزرعة على عمق 15 مترا، وذلك بحثا عن الكنز.

وكشفت تحريات ومعاينة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث تعرض عامل للاحتجاز أسفل انقاض حفرة، خلال تنقيبه و3 آخرين عن الآثار داخل مزرعة في منطقة منشأة القناطر، أن العامل كان محتجزا داخل ماسورة ومحاصر بالأتربة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل مزرعة بمنشأة القناطر، وانهيار حفرة عليهم.

انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر إلى مكان الحادث، وتبين ان حفرة انهارت على عامل خلال التنقيب عن الآثار مما أسفر عن احتجازه أسفل الانقاض، وفر 3 من زملاءه هاربين.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ وانتشاله حيا، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عل المتهمين الهاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.