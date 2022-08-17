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الناتو: قوات الأمن الدولية مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار فى كوسوفو للتهديد

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 06:23 م
الناتو: قوات الأمن الدولية مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار فى كوسوفو للتهديد الناتو -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن قوات الأمن الدولية فى كوسوفو "كفور" التى تعمل تحت رعاية الناتو، مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار فى كوسوفو للتهديد، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال الأمين العام لحلف الناتو، إن قوة كوسوفو التابعة لحلف الناتو مستعدة للتدخل إذا كان الاستقرار مهددا، بناء على التفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة.

 

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك خطر تصعيد في الوقت الحالي، قال الأمين العام لحلف الناتو: "هناك دائما خطر، لذلك من المهم أن نجري هذه المفاوضات. يجب فعل كل شيء لمنع التصعيد. الناتو يفعل كل شيء من جانبه، لكننا مستعدون للتحرك إذا لزم الأمر".


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