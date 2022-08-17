المستشفى الجامعى بأسوان يستقبل قافلة الأزهر الدعوية لتخفيف المعاناة عن المرضى

أسوان - صلاح المسن

استقبلت مستشفي أسوان الجامعي، تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، وبحضور الدكتور محمد صلاح مدير مستشفي الباطنة، قافلة الأزهر الشريف الدعوية بمحافظة أسوان، وذلك طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية وذلك بحضور الدكتور مرتجي عبدالروف مدير عام منطقة وعظ الأزهر الشريف بأسوان واعضاء القافلة من الواعظين والواعظات .

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان أنه تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك لتخفيف المعاناة عن المرضي بالمستشفي الجامعي بأسوان.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أن المستشفي الجامعي تقدم الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع الأسواني، ومحافظات جنوب الصعيد وتأتي الزيارة من أجل تتضافر جهود الدولة من أجل رسم البسمة علي وجوه المرضي.

وأشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان إلي أن مستشفيات الجامعة جاري بها توسعات كبيرة لخدمة المرضي ونوجه رسالة إلي المؤسسات الدينية والمجتمعية للمشاركة في البناء وتصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الهدامة، وذلك من خلال هذه القوافل التوعوية والدعوية التي تهدف إلي الحد من الافكار السلبية لدي المرضي.

واوضح الدكتور مرتجي عبدالرؤف مدير منطقة الوعظ بالازهر الشريف باسوان ان المنطقة تقوم بتنفيذ توجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الازهر الشريف وذلك من خلال نشر وسطية الاسلام ونشر مبدأ التكافل الإجتماعي وتأتي هذه الزيارة لمستشفي اسوان الجامعي من ضمن برنامج القافلة الدعوية الي محافظة أسوان لتعريف المرضي بفضيلة الصبر والمثابرة علي الأوجاع والمرض والابتلاء كما قامت القافلة بزيارة العديد من الاماكن بمحافظة اسوان منها مركز ومدينة وقري ونجوع المحافظة ومركز كوم امبو ومركز نصر النوبة ومركز ادفو ومستشفيات عديدة بالمحافظة منها معهد الأورام ومستشفي الرمد ومستشفي الصدر ومستشفي ادفو العام ومستشفي التامين الصحي ومستشفي ابو سمبل وذلك لتخفيف المعاناة عن المرضي والدعاء بالشفاء العاجل لهم.