اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 03:50 م
أكرم القصاص
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الكشف على227 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بوادى النطرون

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:55 م
الكشف على227 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بوادى النطرون جانب من القافلة الطبية
البحيرة - فريق المحافظات

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نظمت وحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع جامعة مدينة السادات والوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية عزير إحدى قرى الخريجين، جاء ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.
 
واستهدفت القافلة الكشف المجاني وتوزيع العلاج على عدد 227 حالة من أبناء القرية وتوابعها فى تخصصات  ( 82 ️الأطفال - 64 باطنة  - ️️ 81 العظام ).

كما شملت القافلة ندوات توعوية و تثقيفية استفاد منها عدد 510 ليكون إجمالي المستفيدين من القافلة عدد 737 مواطن و تضمنت ندوات حول محو الأمية وطرق القضاء عليها و التغذية السليمة و ملامح الجمهورية الجديدة.
 
 
ندوة توعوية
ندوة توعوية

قافلة طبية
قافلة طبية
 

قافلة طبية

وادى النطرون

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تغذية

البحيرة



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