اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المسلحة توقع بروتوكولا مع جامعة الإسكندرية لدعم المنظومة التعليمية والبحثية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:10 م
القوات المسلحة توقع بروتوكولا مع جامعة الإسكندرية لدعم المنظومة التعليمية والبحثية القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الأسكندرية لدعم المنظومة التعليمية والبحثية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تحديد الدرجات العلمية التى تُمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية ، وخاصة خريجى الكلية البحرية للحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم السياسية وذلك عن طريق البرنامج البينى بنظام الساعات المعتمدة .
 
وقع اللواء بحرى أركان حرب محمود عادل فوزى مدير الكلية البحرية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الأسكندرية فى مجال تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى لدعم المنظومة التعليمية والبحثية ، وذلك بحضور اللواء بحرى أركان حرب / أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية الذى أكد خلال مراسم توقيع البروتوكول أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على تحقيق طفرة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة فى مجال البحث العلمى والعلوم البحرية لتظل القوات البحرية دائماً قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة وإقتدار .
 
ويهدف البروتكول إلى رفع كفاءة الطلاب علمياً وعملياً من خلال التعاون العلمى والبحثى فيما بينهما مما يسهم فى تبادل الخبرات والإمكانيات العلمية بمختلف التخصصات لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة بمنظومة العملية التعليمية لكلا الجانبين .
 
حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الأسكندرية وعدد من مسئولى جامعة الأسكندرية .
 
 
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الأسكندرية لدعم المنظومة التعليمية والبحثية (1)
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الأسكندرية لدعم المنظومة التعليمية والبحثية (1)

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الأسكندرية لدعم المنظومة التعليمية والبحثية (2)
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الأسكندرية لدعم المنظومة التعليمية والبحثية (2)
 

القوات المسلحه

البحريه

الجيش المصرى



الموضوعات المتعلقة

وزير الإنتاج الحربى: نعمل على تعميق التصنيع المحلى وتوطين أحدث تكنولوجيات

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:06 م

رئيس العربية للتصنيع يجتمع بالرئيس السابق ويقدم له الشكر

الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:26 م

وزير الإنتاج الحربي الجديد: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس لتعميق التصنيع

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:27 م

وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد: مصر تشهد تطوراً غير مسبوق فى مجال الصناعات الوطنية الدفاعية

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:25 م

عقب حلف اليمين الدستورية.. وزير الدولة للإنتاج الحربي يؤكد: ماضون فى استكمال مسيرة الوزارة بالبناء والتعمير.. حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيات

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:21 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة