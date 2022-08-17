القوات المسلحة توقع بروتوكولا مع جامعة الإسكندرية لدعم المنظومة التعليمية والبحثية

كتب زكى القاضى

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تحديد الدرجات العلمية التى تُمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية ، وخاصة خريجى الكلية البحرية للحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم السياسية وذلك عن طريق البرنامج البينى بنظام الساعات المعتمدة .

وقع اللواء بحرى أركان حرب محمود عادل فوزى مدير الكلية البحرية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الأسكندرية فى مجال تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى لدعم المنظومة التعليمية والبحثية ، وذلك بحضور اللواء بحرى أركان حرب / أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية الذى أكد خلال مراسم توقيع البروتوكول أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على تحقيق طفرة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة فى مجال البحث العلمى والعلوم البحرية لتظل القوات البحرية دائماً قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة وإقتدار .

ويهدف البروتكول إلى رفع كفاءة الطلاب علمياً وعملياً من خلال التعاون العلمى والبحثى فيما بينهما مما يسهم فى تبادل الخبرات والإمكانيات العلمية بمختلف التخصصات لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة بمنظومة العملية التعليمية لكلا الجانبين .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الأسكندرية وعدد من مسئولى جامعة الأسكندرية .