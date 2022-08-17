اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق: انطلاق عملية أمنية لمنع تسلل العناصر الإرهابية شرق بيجي بصلاح الدين

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 09:10 ص
العراق: انطلاق عملية أمنية لمنع تسلل العناصر الإرهابية شرق بيجي بصلاح الدين الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية أمنية لمنع تسلل العناصر الإرهابية شرق بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت القوات الأمنية العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والجيش وقوات"سوات" من شرطة صلاح الدين، انطلقت بعملية أمنية لتأمين مناطق البعيجي والحاوي المحاذية ل‍نهر دجلة شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين بشكل كامل، لمنع تسلل العناصر الإرهابية.

وتشن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية لملاحقة بقايا خلايا عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في ربوع البلاد.

 


صلاح الدين

الشرطة العراقية

العراق

الارهاب

داعش



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