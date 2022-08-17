العراق: اعتقال أحد قيادات تنظيم داعش في كركوك

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اعتقال أحد قيادات تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة كركوك.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء أن قوات مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن تمكنت من القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة داقوق، وهو المسؤول عن الدعم اللوجستي ومسؤول الزكاة للتنظيم الإرهابي.



وأوضحت أن الإرهابي صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (1/4) إرهاب، مشيرة إلى أن العملية الأمنية نُفذت بإشراف المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقوة اقتحام تابعة لمكتب قيادة الشرطة في كركوك.