اليوم السابع
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الطب الشرعي يحاول فك طلاسم العثور على جثة شاب مقتولا بالهرم

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:17 م
الطب الشرعي يحاول فك طلاسم العثور على جثة شاب مقتولا بالهرم الطب الشرعى
أحمد إسماعيل

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انتدبت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على جثة شاب عثر عليه وبه عدد من الطعنات بالهرم ، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليه، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة خالية من المارة في الهرم .

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب بطعنات، تم التوصل لهويته، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.  

تم تشكيل فريق بحث من رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف غموض الحادث، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق و التي أمرت بما سبق.

 

 


جرائم القتل

الهرم

النيابة العامة

الطب الشرعى



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