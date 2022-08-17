الصين: نعمل على تسهيل استيراد الواردات الغذائية والزراعية الإفريقية

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، الثلاثاء، أن بلاده تعتزم العمل على دعم وتسهيل دخول المزيد من المنتجات الزراعية والغذائية الإفريقية المميزة وعالية الجودة إلى السوق الصينية؛ ما يجلب المزيد من الفوائد الملموسة للشعبين الصيني والإفريقي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي دوري للمتحدث وانج، أشار خلاله إلى أن الحكومة الصينية تُعلِّق أهمية كبيرة على تعزيز التعاون الزراعي مع إفريقيا وتعمل بنشاط على دعم استيراد المنتجات الزراعية من إفريقيا، مضيفًا أن الصين ثاني أكبر وجهة للصادرات الزراعية الإفريقية.

وقال وانج إن الصين أعلنت، في المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني - الإفريقي في نوفمبر من العام الماضي، عن إنشاء "قناة خضراء" للمنتجات الزراعية للدول الإفريقية التي تدخل الصين، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للجمارك صاغت ونفذت بنشاط العديد من الإجراءات العملية لتسهيل الوصول إلى مثل هذه المنتجات.

وأوضح أن الإجراءات تتضمن النظر في طلبات المنتجات الزراعية من البلدان الإفريقية لدخول الصين على أساس الأولوية، وبعد تلقي البيانات الفنية ذات الصلة يتم البدء في تحليل المخاطر على الفور لتسريع أعمال الحجر الصحي اللازمة لدخول المنتجات.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أنه سيتم إجراء تقييمات المخاطر بطريقة مشتركة فيما يتعلق ببعض المنتجات الزراعية من نفس البلد التي تتبع تقنيات معالجة مماثلة، أو نفس المنتجات الزراعية من بلدان مختلفة، على أساس المخاطر التي يمكن التحكم فيها؛ مما سيسرّع عملية دخول المنتجات.

وأضاف المتحدث الصيني أن بلاده ستسهل تسجيل الشركات الإفريقية التي حظيت بالموافقة لاستيراد المنتجات الزراعية، باعتماد طرق مرنة مثل الفحص بالفيديو أو مراجعة المستندات لتسريع عملية التقييم والتسجيل، مشيرًا إلى أن الجهود المشتركة للجانبين ستسهم في ازدهار وتطور التجارة في المنتجات الزراعية والغذائية بينهما.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة بلغ متوسط معدل نمو الصادرات الزراعية الإفريقية إلى الصين 11.4%، وفي عام 2021 زادت الصادرات الزراعية الإفريقية إلى الصين بنسبة 18.23% على أساس سنوي.