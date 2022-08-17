اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصين تخصص 44.21 مليون دولار لدعم الزراعة بالمناطق المتضررة من الفيضانات

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:08 ص
الصين تخصص 44.21 مليون دولار لدعم الزراعة بالمناطق المتضررة من الفيضانات فيضانات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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خصصت الصين 300 مليون يوان (حوالي 44.21 مليون دولار أمريكي) من أموال الإغاثة لدعم الإنتاج الزراعي في المناطق المتضررة من الفيضانات والجفاف والأعاصير.

 

وذكرت وكالة ألأنباء الصينية اليوم الأربعاء، أنه تم تم تخصيص أموال الطوارئ من قبل وزارة المالية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية لـ13 منطقة في عدة مقاطعات منها لياونينغ وسيتشوان ومنغوليا الداخلية.

 

وأضافت أنه سيتم استخدام الأموال في دعم شراء البذور والشتلات والأسمدة والمبيدات الحشرية والمواد الأخرى التي تحتاجها المناطق المنكوبة، وفي ترميم مرافق الإنتاج الزراعي أيضا. 

 


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