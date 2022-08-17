الصحة: تقديم الخدمة لـ5 ملايين مواطن بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية لـ 5 ملايين و197 آلاف و590 مواطنا من خلال المستشفيات والمراكز التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والبالغ عددها 80 مستشفى ومركز على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك خلال النصف الأول لعام 2022.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى إجراء 41 ألفا و567 تدخلا جراحيا، فضلاً عن 16 ألفا و169 قسطرة قلبية، و2294 قلب مفتوح، و187 عملية زرع نخاع، و121 عملية زرع قرنية، و55 عملية زرع كبد، و50 عملية زرع كلى).

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تقديم الخدمة الطبية إلى 2 مليون و367 ألفا و976 مواطن من خلال العيادات الخارجية، و907 آلاف و551 خدمة من خلال أقسام الاستقبال والطوارئ، و184 ألفا و923 خدمة من خلال الأقسام الداخلية، و625 ألفا و184 خدمة من خلال أقسام الأشعة، ومليون و33 ألفا و830 خدمة بأقسام المعامل.

ولفت "عبدالغفار" إلى علاج 184 ألفا و130 حالة ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، من خلال مستشفيات الأمانة المراكز الطبية المتخصصة، في تخصصات ( زراعة الكلى، زراعة الكبد، القسطرة المخية، جراحة الأوعية الدموية والقسطرة، القلب المفتوح، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الأورام، جراحة العيون، القسطرة القلبية).

ومن جانبها أشارت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، أنه تم استحداث عدد من الخدمات الطبية بالمستشفيات التي تم ضمها إلى الأمانة، حيث تم إدراج خدمات ( جراحة القلب المفتوح، القسطرة المخية والطرفية والقلبية، جراحة قلب الأطفال، جراحة المخ والأعصاب، جراحات القلب والصدر، مناظير الشعب الهوائية، مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، مناظير العظام، جراحات التجميل، جراحة الوجه والفكين، رعاية الأطفال، جراحة الأطفال)، فضلاً عن ضم وحدات (عمليات المفاصل الصناعية، الأورام، عمليات المخ والأعصاب، عمليات العمود الفقري وتشوهاته).

كما أضافت "إبراهيم" تقديم خدمات (زرع النخاع، ضمور العضلات، القساطر القلبية، أورام الأطفال، زرع الكبد، تشخيص وعلاج أورام الثدي، جراحات القلب، جراحات وعلاج الأورام، علاج وتأهيل المسنين، السكتة الدماغية، مرض التصلب المتعدد، زرع الكلى، الحروق، الجاما نايف)، وذلك من خلال 102 وحدة طبية متخصصة بالمستشفيات.

ولفتت "إبراهيم" إلى حصول مستشفى شرم الشيخ الدولي على شهادة اعتماد جودة الخدمات الصحية، طبقاً لمعايير اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، فضلاً عن اعتماد مركز تدريب مستشفى الهلال من التنظيم والإدارة وتجديد اعتماد مركز تدريب معهد ناصر وأورام أسوان، مشيرة إلى اعتماد 52 مستشفى للزمالة المصرية واعتماد 612 تخصص، كما تم اعتماد أقسام الطوارئ بمستشفيات البنك الأهلي والشيخ زايد التخصصي ودار الشفا من الكلية الملكية البريطانية.

وأوضحت "إبراهيم" استمرار العمل بإنشاء مركز أورام شرم الشيخ، والذي يستهدف خدمة 10 مليون مواطن، على مساحة 8 آلاف و877 متر مربع، بطاقة استيعابية 136 سرير ( 17 سرير رعاية مركزة، 5 أسرة رعاية عزل، 79 سرير داخلي، 14 سرير إقامة فندقية، 14 كرسي علاج كيماوي كبار و7 أطفال) فضلاً عن 7 أسرة طوارئ، و3 غرف عمليات، 3 غرف مناظير علوية وقولون وقنوات مرارية، وبنك دم وقسم معامل متكامل، فضلاً عن مشروع أورام طنطا الجديد والذي يستهدف خدمة أكثر من 15 مليون نسمة، في مجال تشخيص وعلاج الأورام، على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بطاقة استيعابية ( 50 سرير رعاية مركزة، 50 سرير زرع نخاع، 9 غرف عمليات كبرى، 8 غرف مناظير متنوعة، غرفتين للعلاج الاشعاعي، 25 عيادة خارجية)، فضلاً عن المعامل وبنك الدم والخدمات التشخيصية.

وأكدت "إبراهيم" حرص الأمانة على تحقيق نظام صحي مبتكر عالي الجودة يرتكز على تحقيق كافة احتياجات المريض ومقدمي الخدمة الصحية بأفضل الإمكانيات الطبية والتكنولوجية، لضمان حياة صحية آمنة وسليمة للمواطنين بعدالة ومساواة.