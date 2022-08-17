الصحة: إصدار تراخيص مزاولة مهنة لـ 4 آلاف بالمهن الطبية حتى الآن

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 4 آلاف و492 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال الفترة من يوم 1 وحنى 15 أغسطس، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من ضمن التراخيص الصادرة، 2999ترخيص جديد لمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لــ 1450 أخرين، لافتًا إلى منح 522 ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و24 ترخيص للزمالة المصرية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار 7 تراخيص جديدة لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 4بنوك دم، ومركزاً للغسيل الكلوي، ومركزًا للقسطرة القلبية، ومركزًا لليزر، بالإضافة إلى الموافقة على تجديد الترخيص لمركز للقسطرة القلبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر إلا بعد التأكد من كفاءتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب في الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في الفترة المشار إليها لـ 6 خبراء.

وقال «زكي» إنه تم المرور على 4803 منشآت طبية خاصة تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية خاصة، بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم إغلاق 990 منشأة طبية خاصة، وتحرير 157 محضرًا بالمخالفات لعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون ترخيص، وذلك حرصا من الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأضاف «زكي» أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.