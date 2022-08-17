السيطرة على حريق 3 منازل بقرية الكوم الأحمر فى قنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، من السيطرة علي حريق نشب في 3 منازل بقرية الكوم الأحمر في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب حريق في 3 منازل بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط شمال قنا، وتبين أن الحريق نشب في منازل ملك ابراهيم عبد الحليم، وعمر عبد العليم، وأحمد رمضان، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة علي الحريق دون إصابات بشرية.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة علي الحريق دون إصابات













