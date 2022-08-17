اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:41 م
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السيطرة على حريق مخزن فى أطفيح دون إصابات

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:08 م
السيطرة على حريق مخزن فى أطفيح دون إصابات إطفاء -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن "سلك مواعين" بقرية الكداية بطريق الكريمات الزراعى دائرة مركز شرطة أطفيح، دون وقوع إصابات.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن "سلك مواعين" بقرية الكداية بطريق الكريمات الزراعى دائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


حريق مخزن

اخبار الحوادث

اطفيح

الحماية المدنية



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