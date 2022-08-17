السيطرة على حريق محدود بقابس كهرباء داخل مستشفى ساقلتة المركزى

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق محدود بمستشفى ساقلته المركزى حيث نشب الحريق بمقبس موتور مياه بغرفة معالجة المياه التابعة لقسم الغسيل الكلوي بالطابق الثاني من المستشفي " وتعامل معه موظفو القسم بالأجهزة اليدوية وإستكملت قوات إدارة الحماية المدنية الإخماد والتبريد، ولم تحدث ثمة إصابات.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد بنشوب حريق بمقبس داخل مستشفى ساقلته المركزى، وتمت السيطرة عليه ولا توجد خسائر.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بنشوب حريق محدود بمستشفي ساقلته المركزي دائرة مركز ساقلته، وانتقلت قوات إدارة الحماية المدنية تبين نشوب حريق بمقبس موتور مياه بغرفة معالجة المياه التابعة لقسم الغسيل الكلوي بالطابق الثاني من المستشفي " وتعامل معه موظفو القسم بالأجهزة اليدوية واستكملت قوات إدارة الحماية المدنية الإخماد والتبريد ولم تحدث ثمة إصابات.

وبسؤال الدكتور أحمد ج ع 36 سنة مدير المستشفي ويقيم دائرة مركز أخميم قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي بمقبس كابل وحدة رفع وتنقية المياه بوحدة الغسيل الكلوي ونفي الشبهة الجنائية.

تم إخلاء المترددين علي جلسة الغسيل الكلوي وعددهم "30" مواطناً، وإعادتهم لاستئناف العلاج بعد إصلاح الكابل خلال مدة لم تجاوز الساعة لم يؤثر ذلك علي سير العمل بالمستشفي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.