السيطرة على حريق شقة سكنية أمام ديوان محافظة البحيرة دون خسائر بشرية

تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بمدينة دمنهور دون خسائر فى الأرواح.
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية أمام مبنى محافظة البحيرة بمدينة دمنهور، دون حدوث اى خسائر فى الأرواح.
على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية مدير الحماية المدنية بالبحيرة إلى مكان الحريق، وتم الدفع ب 5 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.
السيطرة على حريق شقة سكنية أمام ديوان محافظة البحيرة دون خسائر بشريةالأربعاء، 17 أغسطس 2022 03:33 م
حريق - أرشيفية
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تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بمدينة دمنهور دون خسائر فى الأرواح.
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