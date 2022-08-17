اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمخزن مصنع كرتون فى العاشر من رمضان.. صور

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:22 م
السيطرة على حريق بمخزن مصنع كرتون فى العاشر من رمضان.. صور جانب من الحريق
الشرقية - فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من السيطرة على حريق نشب بمخزن مصنع كرتون بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن مصنع كرتون بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

على القور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون  خسائر في الأرواح، فيما تبين نشوب بمخزن على مساحة 100متر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وجارى انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 


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