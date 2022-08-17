السعودية تحبط محاولة تهريب 2 مليون و250 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية الرائد محمد النجيدي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على مستقبلها، وهو مقيم من الجنسية السورية بمدينة الرياض، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.