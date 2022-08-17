السجن 6 سنوات لشقيقين لإتجارهما فى المخدرات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "م.ف" وشقيقه"أ.ف" بالسجن 6 سنوات لكل منهما وغرامة 50 الف جنيه بتهمة الاتجار فى مخدر الشابو بدائرة مركز سوهاج .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين مايكل نعيم ميخائيل ومحمد أبو سداح، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وخالد سلامة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين، بالاتجار فى المخدرات "الشابو" وترويجها على عملائهما من القرى المجاورة ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين ، وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو.

وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات، وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت احالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.