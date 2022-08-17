السجن 3 سنوات لسيدة وعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاربعاء بمعاقبة المتهمين "أ.ع" ربة منزل و"أ.ع" عامل بالسجن 3 سنوات لكل منهما وغرامة 50 الف جنيه بتهمة الاتجار فى مخدر الشابو بدائرة مركز سوهاج .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين مايكل نعيم ميخائيل ومحمد أبو سداح، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وخالد سلامة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين، بالاتجار فى "الشابو" المخدر وترويجها على عملائهما من أصحاب الكيف والمتعاطين ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين ، وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو ، وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات، وتمت احالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.