اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 06:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

السبت المقبل.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد العمال لانتخاب رئيسه الجديد

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 05:34 م
السبت المقبل.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة اتحاد العمال لانتخاب رئيسه الجديد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت: آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوم السبت المقبل الموافق 20 اغسطس 2022 ،بمقر "الاتحاد العام "،لانتخاب قائمظ بأعمال رئيس" الاتحاد العام"، خلفا للرئيس السابق حسن شحاتة، الذي ترك المنصب بعد أن تولى حقيبة وزارة القوى العاملة، في التعديلات الوزارية يوم السبت الماضى.

وقال المهندس عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيان، إن عقد الاجتماع الهدف منه انتخاب رئيس جديد من بين من يرغب في الترشح، في حال وجود أكثر من مرشح ،من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ،موضحا أن العملية الانتخابية سوف تجرى بكل شفافية وديمقراطية لانتخاب قائم بأعمال يقود التنظيم النقابي خلال الفترة المقبلة.


اتحاد العمال

رئيس اتحاد العمال

حسن شحاته

اتحاد نقابات العمال



الموضوعات المتعلقة

اتحاد العمال: نثق فى إدارة وزير القوى العاملة الجديد لخدمة العملية الإنتاجية

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:03 م

وزير القوى العاملة يدعو اتحاد العمال لسرعة اختيار قائم بعمل رئيس الاتحاد

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:57 م

مجدى البدوى: عقد اجتماع طارئ لاتحاد العمال لاختيار رئيس جديد

السبت، 13 أغسطس 2022 06:17 م

نقابة البناء: اختيار حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة يؤكد الثقة فى اتحاد العمال

السبت، 13 أغسطس 2022 04:34 م

اتحاد العمال يرحب باختيار رئيسه حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة

السبت، 13 أغسطس 2022 01:24 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة