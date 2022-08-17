اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: تصدير 120 ألف كتكوت إلى الإمارات والأردن الأسبوع الأول من أغسطس

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:30 ص
الزراعة: تصدير 120 ألف كتكوت إلى الإمارات والأردن الأسبوع الأول من أغسطس السيد القصير وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريراً من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد تصدير 120 ألف كتكوت خلال الاسبوع الاول من اغسطس الى الامارات والأردن من إحدى مزارع الدواجن التي حصلت على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلوها من انفلونزا الطيور.
 
وقال "محمود" إن ذلك يأتي تتويجا لجهود وزارة الزراعة في الاهتمام بالثروة الداجنة، جدير بالذكر تحقق مصر حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
 
ويبلغ إنتاجها حوالى 1,4 مليار دجاجه سنوياً، ويتم تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من كافة المنتجات الداجنة متمثله فى بيض المائدة، بيض التفريخ، كتاكيت بياض وبدارى تسمين، والمنتجات الداجنة المختلفة إلى الخارج وخاصة بعد تسجيل 37 منشأة انتاج داجنى خالية من انفلونزا الطيور طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

الزراعة

الامارات

كتاكيت

الدواجن



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة