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الرعاية الصحية بالأقصر تكشف تفاصيل علاج مرضى الثعلبة والانزلاق الغضروفى

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:47 م
الرعاية الصحية بالأقصر تكشف تفاصيل علاج مرضى الثعلبة والانزلاق الغضروفى مستشفى الكرنك
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تقدم عيادة الجلدية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، دعم كبير فى علاج "مرض الثعلبة" الذي يعتبر من أمراض المناعة الذاتية (Autoimmune diseases)، حيث يقوم الجهاز المناعي بمحاربة بصيلات الشعر، ممّا يؤدي إلى تساقطه من فروة الرأس ومن المناطق المختلفة في الجسم أيضاً.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق، فى بيان صحفى، أنه تشمل أعراض ثعلبة فروة الرأس ما يلي:- (ظهور بقعة دائرية قشرية أو ملتهبة واحدة أو أكثر من واحدة، حيث يتقصف الشعر على فروة الرأس - بقع يزداد حجمها ببطء وتظهر بها نقاط سوداء صغيرة - شعر متقصف أو ضعيف يتساقط بسهولة - مناطق ضعيفة أو مؤلمة في فروة الرأس، وعند الإصابة بالثعلبة يمكن الكشف بعيادة الجلدية بمستشفى طيبه التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه فى مستشفى الكرنك الدولى يتم علاج "الانزلاق الغضروفي"، والذي يعد مشكلة تواجه الكثيرين حول العالم، وتختلف أعراض الإصابة على حسب المكان المصاب بالانزلاق في العمود الفقري، وفي حالة الانزلاق الغضروفي القطني ( Lumbar Disc Herniation )، تتمثل أهم الأعراض فيما يلي:- (ألم في المنطقة السفلية من الظهر يمتد إلى الساقين - زيادة الألم عند المشي لمسافات طويلة - يتفاقم الألم ليلاً أو عند القيام ببعض الحركات - الشعور بالتنميل)، وفي الحالات المتقدمة من الانزلاق الغضروفي قد تظهر أعراض أخرى مثل ضعف العضلات، وصعوبة التحكم في عمل المثانة.

وفي عيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي يتم علاج الإنزلاق الغضروفي القطني، بإستخدام أحدث التقنيات غير الجراحية الآمنة، تحت إشراف الدكتور أحمد سنبل استشاري التخدير وعلاج الألم بالمستشفى، حيث يمكن الكشف بعيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.

مستشفى الكرنك تدعم مصابى الإنزلاق الغضروفى
مستشفى الكرنك تدعم مصابى الإنزلاق الغضروفى

 

مستشفى طيبة بإسنا تقدم خدمات مميز لعلاج مرض الثعلبة
مستشفى طيبة بإسنا تقدم خدمات مميز لعلاج مرض الثعلبة

 


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