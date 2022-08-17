الرعاية الصحية بالأقصر تكشف تفاصيل دعم مستشفى إيزيس الفحص الدقيق للجنين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن توفير مستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر الفحص الدقيق للجنين، وذلك داخل عيادة طب الجنين خلال فترة الحمل لجميع السيدات الحوامل للاطمئنان على نمو الجنين بصورة طبيعية، وتشخيص الأمراض الوراثية التي قد تصيب الجنين.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يمكن الكشف بعيادة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي أيام السبت والإثنين من كل أسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف، موضحاً أنه يعتبر حمض الفوليك من أهم العناصر الغذائية اللازمة لحماية الجنين من التشوهات لأن نقصه يسبب تشوهات خطيرة مثل تشوهات الأنبوبة العصبية وتشوهات في نمو أجزاء الدماغ الرئيسية التي تؤدي إلى وفاة الجنين مباشرة بعد الولادة، ولذلك من الضروري أن تتناول جميع السيدات حمض الفوليك قبل الإستعداد للحمل بثلاثة أشهر وخلال الأشهر الأولي من الحمل.

كمان نجح أطباء النساء والتوليد بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر في إجراء قائمة عمليات مناظير باطنية لـ11 سيدة يعانين من تأخر إنجاب أولي وثانوي، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي السيدات مسبقاً بعيادة تأخر الانجاب بالمستشفى، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم وتحديد موعد لإجراء عمليات المنظار.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق لـ"اليوم السابع"، أنه كانت بعض السيدات تعانين من تأخر إنجاب أولى وتأخر إنجاب ثانوي لمدة تصل الي 5 سنوات، وذلك بسبب وجود انسداد في قناتي فالوب أو بسبب وجود التصاقات شديدة بالرحم، وتم فك جميع الالتصاقات وتسليك قناة فالوب، وخرجت جميع السيدات وهن بصحة جيدة للمتابعة واستكمال العلاج اللازم بعيادة تأخر الانجاب بالمستشفى.