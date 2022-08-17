اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الفلسطينى يوضح تصريحاته حول الهولوكوست

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 11:52 ص
الرئيس الفلسطينى يوضح تصريحاته حول الهولوكوست الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الهولوكوست" بأنه "أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث.

 

وقال الرئيس الفلسطيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) اليوم الأربعاء، عقب مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، "إنه لم يكن المقصود في إجابته إنكار خصوصية الهولوكوست، التي ارتكبت في القرن الماضي، فهو مدان بأشد العبارات".

 

وأوضح أن المقصود بالجرائم التي تحدث عنها هي المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الإسرائيلية، مؤكدا أنها جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا.

 


فلسطين

محمود عباس

المستشار الألماني

الهولوكوست



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة