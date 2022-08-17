الرئيس العراقي يدعو لوضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلاد

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلاد والمواطنين، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع القائم غير مقبول.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء مجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، بقصر السلام في بغداد؛ لبحث تطورات الأوضاع في البلاد.



وأوضح صالح - وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - ضرورة الحوار والتلاقي من أجل حل سريع للأزمة السياسية القائمة، مشيرًا إلى ضرورة تركيز الحوار على أولوية تأمين حقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة والانطلاق نحو الإصلاح السياسي وحماية السلم.



ولفت إلى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة وحلول تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتلبي احتياجاتهم، قائلًا: "إن استمرار الوضع القائم غير مقبول، ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية".



وأشار إلى أن احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسي، مؤكدا أهمية دور النقابات والاتحادات والفعاليات الاجتماعية والمدنية في هذا الجانب خاصة بالأزمة الراهنة، وأهمية تأمين حقوق المواطنين وأمن البلد واستقراره والمضي في المسار السلمي والهادئ لتجاوز التحديات القائمة.