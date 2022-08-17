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الديوان الهاشمى الأردنى يعلن خطوبة ولى العهد الحسين بن عبد الله الثانى.. صور

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 07:54 م
الديوان الهاشمى الأردنى يعلن خطوبة ولى العهد الحسين بن عبد الله الثانى.. صور خطوبة ولى العهد الأردني بمشاركة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا
كتب: أحمد جمعة

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أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني، الأربعاء، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردنى، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الملكة رانيا العبدالله، وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي في الأرني الملك عبد الله والملكة رانيا بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.

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الديوان الهاشمي الأردنى يعلن خطوبة ولى العهد الحسين بن عبد الله الثاني
 
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الديوان الهاشمي الأردنى يعلن خطوبة ولى العهد الحسين بن عبد الله الثاني
 
 
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الديوان الأردنى يعلن خطوبة ولى العهد الحسين بن عبد الله الثاني

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