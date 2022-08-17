"الدفاع الروسية": أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في الأفراد والمعدات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة بسبب "فرار العسكريين من القتال" في "سوليدار" و"مارينكا" في إقليم دونيتسك.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، "لقد تكبد العدو خسائر كبيرة في "سوليدار" بسبب نقص عدد أفراده، حيث غادر أكثر من ثلث أفراد القوات الأوكرانية وحداتهم في اتجاه غير معروف".



وأضاف البيان: "في منطقة "مارينكا" بدونيتسك أيضا وبسبب الخسائر الفادحة ونقص الذخيرة غادر أكثر من نصف جنود الكتيبة الثالثة من اللواء الآلي 66 للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل فوضوي مواقعهم القتالية".



وأشار إلى تدمير عدد كبير من المعدات والأسلحة والقضاء على أعدد كبيرة من القوات الأوكرانية في محطة "كالينيندورف" بمنطقة خيرسون، منوها باستهداف 9 نقاط مراقبة، بما في ذلك اللواء الجوي 46 بقرية "بيلايا كرينيتسا" في منطقة خيرسون ولواء المشاة الآلي 56 في منطقة "ياسنوبرودوفكا" باقليم دونيتسك، ولواء المشاة 28 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولاييف.



وأوضح بيان الدفاع الروسية: "لقد دمرت قواتنا أكثر من 3 آلاف قذيفة مدفعية ولغم وتحييد أكثر من 30 قوميا متطرفا خلال هجوم على مستودع للواء 95 الأوكراني بالقرب من منطقة "سلافيانسك".