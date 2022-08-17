اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:10 م
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الداخلية تضبط 217 قطعة سلاح نارى و291 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:10 م
الداخلية تضبط 217 قطعة سلاح نارى و291 قضية مخدرات خلال 24 ساعة رجال الشرطة- أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (217) قطعة سلاح نارى ، (291) قضية مخدرات وتنفيذ (87102) حكم قضائى متنوع.
 
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (18) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 19 متهما لعدد 12 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7139) حكما قضائيا متنوعا.
 

الامن العام

مكافحة المخدرات

وزارة الداخلية



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