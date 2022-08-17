الداخلية تضبط 1675 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1675) قضية تموينية متنوعة من بينهم (464) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (145,445 "مكرونة –دقيق أبيض– جبنة رومى- قشطة- مصنعات لحوم- سكر حر- أسمدة" – 8000 عبوة شعرية سريعة التحضير– 2979 عبوة سجائر) وكذا (709) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع"- 149 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 121 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 57 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق –41 قضية توقف عن الإنتاج –323 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (14٫230 طن دقيق بلدى مدعم) وكذا ضبط (17) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,350 طن "سكر تموينى مدعم"- 450 عبوة زيت تموينى– 68900 لتر مواد بترولية– 1000 إسطوانة بوتاجاز ).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (227٫875 طن – 450 عبوة زيت تموينى– 68900 لتر مواد بترولية- 1000 إسطوانة بوتاجاز- 8000 عبوة شعرية سريعة التحضير- 2979 عبوة سجائر ) .. كان أبرزها ضبط (100 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية - بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (70 طن دقيق بلدى مدعم) معبأ داخل شكائر بها نقص فى أوزان الشكائر ، مستولياً على الدعم المقرر بقصد تجميعها والإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة طقباً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية .. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن تابع لإحدى شركات المطاحن) بمحافظة الجيزة وضبط (11٫1 طن "سكر حر - دقيق أبيض" ) معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (قائد سيارة - بمحافظة الغربية) محمل عليها (6٫85 طن دقيق بلدى مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة لتجميعه كمية قدرها (61000 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين") بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (6,3 طن "لحوم مجمدة- كبدة مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (35٫2 طن "مخللات- ملح طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (8٫5 طن "أرز أبيض- سكر حر- دقيق أبيض") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية، وضبط (5 طن منظفات صناعية "صابون سائل") معبأة داخل عبوات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات اثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية، وضبط (10 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية، وضبط (7140 عبوة سجائر – 600 عبوة معسل "مختلفة الأنواع") مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر للإتجار بها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السجائر) بمحافظة القليوبية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (39) قضية بإجمالى مضبوطات 35649 عبوة "سجائر - معسل" مختلفة الأنواع .

كما تم ضبط (13) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر

بــ (100٫950) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (208 قطعة "34 قطعة صوتية – 88 قطعة ضوئية – 86 ملصق").