الداخلية تداهم أوكار الكيف وتضبط مخدرات وأقراصا مؤثرة على الحالة النفسية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) حال تواجده بمخزنه الكائن بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وبحوزته (900 قرص لعقار الترامادول المخدر - 11٫240 قرص مؤثر - 2222 أمبول وعبوة "عقاقير متنوعة"– مبلغ مالى – هاتف محمول)، وإستهداف (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – زوجته - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر) حيث أمكن ضبط الزوجة حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ، وبحوزتها (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1٫200 كيلو جرام – مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" – 2 هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزقازيق) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية - بدائرة قسم شرطة الزقازيق ، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 12٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة بنى مزار ، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط (سيدة "لها معلومات جنائية" – نجلتها ) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السويس، وبحوزتهما (عدد 2350 قرص مخدر لعقاقير متنوعة – عدد 500 قرص لعقاقير مؤثرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية ، وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى – هاتف محمول) ،وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور) حال إستقلاله إحدى الدراجات النارية "بدو ن لوحات معدنية " بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو– مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية" ) حال تواجده بمسكن المتهم الآخر بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس) وضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان).. وبحوزته (كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالى – هاتف محمول).

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.