الخارجية الروسية تكشف عن زيادة حجم التبادل التجارى بين موسكو وبكين

وأفاد مدير إدارة الاقتصاد بالوزارة دميتري بيريشيفسكي ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن "حجم التبادل التجاري بين موسكو وبكين بلغ خلال العام الماضي 2021 حوالي 140 مليار دولار، أما مع بداية العام الجاري فإنه ينمو بوتيرة هائلة"، دون أن يشير إلى نسبة الزيادة.

وأضاف المسؤول الروسي: "لقد قمنا ببناء نظام شامل للعلاقات الثنائية على مختلف المستويات، من الأعلى وحتى المستويات الإقليمية في مختلف المجالات والقطاعات، مما أدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل قياسي خلال هذا العام.

وكان الزعيمان الروسي والصيني قد حددا هدفا هو مضاعفة حجم التجارة بين البلدين ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، حيث تم الوصول إلى حجم 100 مليار في عام 2018، وفي نهاية عام 2021، زادت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 35.8%، لتبلغ رقما قياسيا هو 146.887 مليار دولار.