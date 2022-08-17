اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر: اندلاع 106حريقا في البلاد خلال هذا الشهر

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:08 م
الجزائر: اندلاع 106حريقا في البلاد خلال هذا الشهر حرائق - أرشيفيه
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الداخلية الجزائرية، اندلاع 106 حريقا في البلاد خلال هذا الشهر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت الرئاسة الجزائرية، سقوط عدد من الضحايا جراء الحرائق في ولايات شرق البلاد ، وأكدت الرئاسة الجزائرية تسخير كل إمكانيات الدولة لمكافحة الحرائق والتكفل بالمصابين، موضحة أن الحرائق اندلعت في ولايتي الطارف وسطيف شرق البلاد.

وأكد الرئيس الجزائري استنفار السلطات التام وتسخيرها كافة الإمكانيات لإخماد الحرائق مع التكفل بالمتضررين.

وأشارت السلطات الجزائرية، إلى تسجيل 39 حريقا في 14 ولاية والجهود متواصلة لإخمادها ، مؤكدة وفاة 8 أشخاص إثر مداهمة الحرائق لحافلة في شرق البلاد.

كما أكدت السلطات الجزائرية، مصرع 10 أشخاص في حصيلة رسمية أولية لضحايا الحرائق في شرق الجزائر.

 


الجزائر

حرائق

الرئاسه الجزائريه

ضحايا

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة