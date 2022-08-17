التوصل لهوية سيدة عثر على جثتها فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لهوية سيدة تم العثور على جثتها بالرياح الناصري، في منشأة القناطر، وتبين أنها تقيم بقرية ذات الكوم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد العثور على جثة بالرياح الناصري، في قرية نكلا، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لسيدة في العقد السادس من العمر، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية السيدة، وتبين أنها تقيم بقرية ذات الكوم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.