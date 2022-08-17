التفتيش على 531 منشأة وتحرير 10 محاضر لمخالفة قانون العمل بسوهاج

كتبت آية دعبس

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بالتفتيش على 531 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية يعمل بها 725 عاملا ، وأسفر عن تحرير 10 محاضر ، وإعادة التفتيش على 74 منشأة ، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

تأتي ذلك في إطار التوجيهات المستمرة لمديريات القوى العاملة بأهمية توفير مناخ عمل مناسب ، وتحسين علاقات العمل بين طرفي العملية الانتاجية مما يسهم في زيادة الإنتاج .

وقال الوزير: المديرية قامت بتعيين 543 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 "قادرون باختلاف" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 2313 راغب عمل منهم 26 قادرون باختلاف، فضلا عن توفير 29 فرصة عمل.

وأكد الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أنه في إطار توجيهات واهتمام القيادة السياسية بفئة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم رعاية كاملة ، تم صرف 285 ألفاً و 388 جنيها للرعاية الاجتماعية والصحية لـ 758 عاملا منهم ، 57 منحة مولود ، و 8 منح زواج ، و منحتي وفاة عامل ، ومنحة وفاة أحد الأقارب ، وعمل عملية جراحية صغرى لعامل بمبلغ 2000 جنيه ، وعملية جراحية كبرى لعامل بمبلغ 5000 جنيه ، وعملية جراحية صغرى بمبلغ 2000 جنيه ، وصرف منح علاج وكشف بإجمالي 86 ألفأً و 388 جنيها لـ 673 عاملا من المسجلين .

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1007 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة ، وتلقى 11 شكوى عمالية ، تم تسوية أثنين منها ، وإحالة 4 منها للقضاء ، و 4 شكوي لجهات أخرى، وتبقى شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 97 منشأة ، وإعادة التفتيش على 229 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 225 منشأة أخري.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 503 منشأة يعمل بها 17 ألفاً و 677 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .