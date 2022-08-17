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التصريح بدفن طفل بعزبة البوصة فى قنا بعد العثور على جثته

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:32 م
التصريح بدفن طفل بعزبة البوصة فى قنا بعد العثور على جثته جثه - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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 صرحت جهات التحقيق بقنا، بدفن جثة طفل عثر على جثته ملقاة بمنطقة السوق في عزبة البوصة بأبوتشت شمال محافظة قنا، بعد تغيبه يوم عن أسرته.

كان قد تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثة محمد منصور، 5 أعوام، مقيم عزبة البوصة أبوتشت، مصابة بجروح قطعية في البطن، بعد تغيبه، وكشف التقرير الطبي، عن وجود جرح متهتك أعلى البطن وأسفل الصدر من الناحية اليمنى وجروح متعددة أعلى الصدر، مع بروز الأحشاء الداخلية وجروح متعددة أعلى الركبة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وشيع الأهالي جثمان الطفل ظهر اليوم.


 

 

 

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