التحويلات المرورية بعد غلق كوبرى المشير اتجاه أبو زيد خضر.. اعرفها

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل ورفع وتركيب الكمرات المعدنية، مما يستلزم الغلق الكلى لكوبرى المشير اتجاه محور أبو زيد خضر، مع تحويل حركة المرور يميناً شارع الوفاء والأمل فالدوران والعودة من أسفل كوبرى الوفاء والأمل فيميناً مسطح كوبرى المشير تجاه محور أبو زيد خضر.

وبدأت تنفيذ الأعمال اعتبارًا من أمس الثلاثاء، بدايةً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم ولمدة (5 ليالى).

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.