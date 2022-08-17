التحقيقات: المتهمان بسرقة المواطنين فى الأزبكية نفذا 4 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة، أن المتهمين بسرقة المواطنين بدائرة قسم الأزبكية، اعترفا بارتكاب 4 جرائم سرقة سابقة بأسلوب انتحال صفة ضباط شرطة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما واستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمتى انتحال الصفة والسرقة.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة باشراف اللواءين أشرف الجندي مدير الأمن ومحمد عبد الله مدير المباحث في ضبط منتحلي صفة رجل شرطة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة باشراف النقيب السيد محمد العمدة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تنامى إلى سمعها صوت إستغاثة من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر أمكن ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – الفيوم")، وبحوزتهما (مبلغ مالى مجهول المصدر)، وبصحبتهما (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم).

وبسؤال الأخير أقر بأنه حال سيره بدائرة القسم إستوقفه المتهمان وتحصلا منه على المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما، عقب إيهامه بأنهما من رجال الشرطة ، إلا أنه إرتاب فى أمرهما فاستغاث بالمارة.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.